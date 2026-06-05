Дрони атакували нафтобазу. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n214251-drony-pidpalyly-naftobazu-v-okupovanomu-lugansku-foto.html

Ракурс

Дрони вночі 5 червня атакували низку об'єктів на окупованих територіях України.

У Луганську спалахнула масштабна пожежа після влучання по місцевій нафтобазі, що розташована на вулиці Руднєва. Загоряння було видно з різних районів окупованого міста. Про це повідомили OSINT-ресурси та місцеві жителі в соціальних мережах, а також моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, нафтобаза в Луганську — один із ключових логістичних об'єктів армії РФ на сході України. Звідси здійснюється накопичення та розподіл дизельного пального, мастил і паливно-мастильних матеріалів для військової техніки та транспортних колон.

Також вибухи вночі гриміли в окупованому Донецьку та Вуглегірську, де ймовірно, загорілась електропідстанція.

Нагадаємо, днями в так званій Луганській народній республіці запровадили ліміт на продаж бензину на АЗС. Обмеження передбачають продаж бензину на із розрахунку не більш 20 л на людину. Окупанти пояснили, що це пов’язано із «зростанням попиту на пальне».