Масштабна пожежа на Чернігівщині охопила вже 5 тис. 800 га лісів.

Масштабна лісова пожежа в Чернігівській області, яка була спричинена російськими обстрілами, поширилася ще на більшу територію.

Площа займання, яке виникло на території Корюківського надлісництва, складає вже 5 тис. 800 га. Горять території трьох лісництв, також вогонь зачепив квартали ще одного. Більшість осередків розташовані на території, недоступній для повноцінного гасіння. Про це філія «Північний лісовий офіс» 11 травня повідомила у Facebook.

Зазначається, що над ліквідацією пожежі працюють з першого дня. Лісівники прокладають мінералізовані смуги, стримують поширення вогню ранцевими обприскувачами й підвозять воду, а також залучають важку техніку. Трактори з дисковими боронами та плугами вже проклали 129 км мінералізованих смуг.

Більшість осередків розташовані на території, недоступній для повноцінного гасіння. Лісівники наголосили, що якби не недоступність території та постійні обстріли, пожежу можна було б ліквідувати ще в перший день. Частково ситуації з гасінням пожежі сприяють опади.

Найскладніше — працювати під постійною загрозою обстрілів. Поки лісівники стримують фронт вогню, російські війська продовжують атакувати територію. Ризикуючи власним життям, лісова охорона робить усе можливе, аби не допустити подальшого поширення пожежі, — зазначили в філіалі «Північний лісовий офіс».

Нагадаємо, 5 травня у лісових масивах Чернігівської області, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, спалахнула лісова пожежа. Вогонь поширився на території Єлинського та Тихоновицького лісництв й охопив близько 2 тис. 400 га лісу. Повністю ліквідувати пожежу наразі неможливо, бо над районом загоряння постійно фіксуються російські безпілотники.