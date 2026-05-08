На Чернігівщині готуються до можливої евакуації через масштабну лісову пожежу

На Чернігівщині спалахнула масштабна лісова пожежа, фото: В’ячеслав Чаус

На прикордонні Чернігівщині лісова пожежа вже охопила понад 4 тисячі га.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Причиною займання стали удари росіян. Почастішали випадки використання терористами FPV-дронів із запалювальною сумішшю. Понад те — агресор не дозволяє загасити вогонь — там постійно висять їхні дрони, — зазначив він.

Чаус зазначив, що наразі вогонь рухається в бік РФ і там є осередки загорання, але потрібно бути готовими до зміни напрямку вітру.

Він повідомив, що на Корюківщині разом із керівником району Павлом Мірошниченком, рятувальниками і лісівниками скоординували дії.

Передусім — безпека людей. Дивилися, які населені пункти в зоні ризику. Вогонь вже підібрався до будинків на прикордонні — там не було мешканців. Не можна допустити поширення до житлових будинків, — зазначив Чаус.

План Б — евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання — на контроль начальнику Корюківської РВА. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей, — додав він.

Очільник ОВА повідомив, що лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги. Вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть задіяні резерви. Із засобами готові допомогти рятувальники.

Зазначається, що фіксуються ворожі удари, коли працює техніка лісівників.