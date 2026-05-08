На Черниговщине готовятся к возможной эвакуации из-за масштабного лесного пожара (ВИДЕО)https://racurs.ua/n213710-na-chernigovschine-gotovyatsya-k-vozmojnoy-evakuacii-iz-za-masshtabnogo-lesnogo-pojara-video.htmlРакурс
На прикордонні Чернігівщині лісова пожежа вже охопила понад 4 тисячі га.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Причиною займання стали удари росіян. Почастішали випадки використання терористами FPV-дронів із запалювальною сумішшю. Понад те — агресор не дозволяє загасити вогонь — там постійно висять їхні дрони, — зазначив він.
Чаус зазначив, що наразі вогонь рухається в бік РФ і там є осередки загорання, але потрібно бути готовими до зміни напрямку вітру.
Він повідомив, що на Корюківщині разом із керівником району Павлом Мірошниченком, рятувальниками і лісівниками скоординували дії.
Передусім — безпека людей. Дивилися, які населені пункти в зоні ризику. Вогонь вже підібрався до будинків на прикордонні — там не було мешканців. Не можна допустити поширення до житлових будинків, — зазначив Чаус.
План Б — евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання — на контроль начальнику Корюківської РВА. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей, — додав він.
Очільник ОВА повідомив, що лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги. Вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть задіяні резерви. Із засобами готові допомогти рятувальники.
Зазначається, що фіксуються ворожі удари, коли працює техніка лісівників.
Ризик дуже високий і я вдячний людям, які зараз роблять все можливе, щоб вогонь не поширився далі. Дякую місцевій владі, яка також багато допомагає, — зазначив Чаус.