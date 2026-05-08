Масштабна лісова пожежа спалахнула на Житомирщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213720-masshtabnu-lisovu-pojeju-na-jytomyrschyni-lokalizuvaly-na-ploschi-500-ga-foto.html

Ракурс

На Житомирщині на площі 500 га локалізовано масштабну пожежу, що виникла на території Поліського природного заповідника.

Про це сьогодні, 8 травня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Загрози населеним пунктам немає. Тривають роботи з ліквідації пожежі, які продовжаться і в нічний час доби у позмінному режимі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що, окрім рятувальників та лісівників, на місці також працюють волонтери, які розгорнули мобільний пункт надання допомоги та забезпечують харчування особового складу.