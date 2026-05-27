Приватна компанія вкрала державні кошти під час будівництва командного пункту ЗСУ на Житомирщині.

Ракурс

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки України викрили фірму, яка привласнила щонайменше 2,7 млн грн оборонного бюджету. Правоохоронці затримали співвласницю приватної компанії, що виконувала оборонне замовлення та водночас розкрадала гроші на будівництві командного пункту для бійців однієї з військових частин. Про це 27 травня повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що співвласниця компанії, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, повинна була проконтролювати якість будівництва та його завершення в обумовлені строки. Однак вона «заплющила очі», що терміни виконання будівельних робіт зриваються й підписала акт передачі незавершеного будівництва на баланс військової частини.

Також з’ясувалося, що підрядники використовували неякісні будматеріали, тому військовий об'єкт непридатний для користування. Це також підтвердила й інженерно-технічна судова експертиза.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до п’яти років ув’язнення. Наразі правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до розкрадання осіб.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Офіс генпрокурора викрили масштабні розкрадання під час закупівлі продовольства для ЗСУ. Директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, а керівник іншої компанії — ще на 8,6 млн грн.

А посадовець Міноборони «забув» про обов’язкову перевірку якості товару й таким чином прострочені товари надійшли у військо.