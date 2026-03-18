Украина страдает от массированных пожаров, фото: ГСЧС

93 тыс. га земли сгорели в Украине с начала года, погибли четыре человека — ГСЧС (ФОТО)

18 мар 2026, 18:24
999

В Україні лише за минулу добу виникли 209 пожеж в екосистемах на площі понад 71 га.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

З початку року цифри ще більші — зафіксовано 2547 пожеж, вогонь знищив понад 93 тисячі га української землі, — наголошують у відомстві.

Також вже є трагічні наслідки — загинули чотири людини.

Попри те, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких пожеж зменшується, масштаби проблеми залишаються значними. У 2025 році в Україні сталося понад 61 тис. пожеж, у яких загинули 65 людей та 182 отримали травми. Окремо тривожна статистика щодо спалювання сухої трави: тоді загинули 48 людей, ще 133 були травмовані, — розповів заступник керівника Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Сергій Батечко.

У ДСНС зазначають, що рятувальники щоденно виїжджають на виклики, щоб гасити це полум’я, та постійно виявляють паліїв:

Пам’ятайте, що за спалювання сухої рослинності передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень, а на природоохоронних територіях — до 12240 гривень! Навмисне провокувати пожежі — безвідповідально і небезпечно для кожного. Не випалюйте суху траву, не грайтеся з вогнем та бережіть життя.

Источник: Ракурс


