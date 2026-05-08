Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС

Масштабна лісова пожежа спалахнула у Зоні відчуження.

Орієнтовна площа пожежі в Чорнобильській зоні вже становить понад 1 тис. 100 га. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією й охоплює нові квартали лісового масиву. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ситуація з погодою ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. Ці фактори суттєво обмежують можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Над ліквідацією пожежі працюють підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. Вогнеборці локалізують осередки займання та намагаються не допустити подальшого поширення вогню.

Нагадаємо, напередодні в ДСНС повідомили, що на Закарпатті та Рівненщині вдалося локалізувати масштабні пожежі на території лісництв, які виникли кілька днів тому. Відкритого вогню там не спостерігається, відбувається точкове тління окремих осередків.

Натомість масштабна пожежа, спричинена російськими обстрілами, виникла на прикордонні Чернігівської області. Вогонь охопив близько 2 тис. 400 га лісу. Повністю ліквідувати пожежу наразі неможливо, бо над районом постійно фіксують російські безпілотники. Це стосується п’ятикілометрової прикордонної зони. На інших територіях техніка лісівників працює під прикриттям РЕБ, адже ворог б'є навіть по тракторах.