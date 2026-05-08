Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС

Пожар в Чернобыльской зоне — в МВД сообщили о радиационной ситуации

8 мая 2026, 13:29
Масштабна пожежа триває у Чорнобильській зоні відчуження.

Станом на 11.00 п’ятниці, 8 травня, стабільною залишається радіаційна ситуація на території України, зокрема на півночі Київської області. Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни. Про це свідчать дані, отримані від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, повідомило у TelegramМіністерство внутрішніх справ України.

У міністерстві просять орієнтуватися на офіційна джерела, бо в мережі може з’явитися суперечлива інформація.

Нагадаємо, орієнтовна площа пожежі в Чорнобильській зоні вже становить понад 1 тис. 100 га й через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією й охоплює нові квартали лісового масиву.

Ситуація також ускладняється мінною небезпекою на окремих ділянках території. Через це роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Источник: Ракурс


