Последствия лесного пожара в Ровенской области, фото: ГСЧС

В Ровенской области ликвидировали масштабный лесной пожар (ФОТО)

8 мая 2026, 20:12
На Рівненщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу поблизу села Більськ.

Про це сьогодні, 8 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнем було охоплено близько 90 га території Клесівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс», — розповіли у відомстві.

Вчора, 7 травня, у ДСНС повідомляли, що на масштабну лісову пожежу на Рівненщині локалізували. На той час вогонь пройшов площу близько 90 га. До боротьби з вогнем були задіяні понад 50 людей та 13 одиниць техніки.

Наслідки лісової пожежі на Рівненщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


