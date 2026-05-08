Последствия лесного пожара в Ровенской области, фото: ГСЧС

На Рівненщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу поблизу села Більськ.

Про це сьогодні, 8 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вогнем було охоплено близько 90 га території Клесівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс», — розповіли у відомстві.

Вчора, 7 травня, у ДСНС повідомляли, що на масштабну лісову пожежу на Рівненщині локалізували. На той час вогонь пройшов площу близько 90 га. До боротьби з вогнем були задіяні понад 50 людей та 13 одиниць техніки.