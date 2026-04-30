Чоловік з автомата розстріляв групу оповіщення на Рівненщині. Фото:

Велосипедист з автомата розстріляв ТЦКшника та поліцейського на Рівненщині

30 кві 2026, 10:55
Чоловік влаштував стрілянину по працівниках ТЦК та поліцейських на Рівненщині.

У середу, 29 квітня, близько 17.00 у селі Верба Дубенського району працівники Територіального центру комплектування та поліцейський бригади проводили заходи з оповіщення. Вони помітили чоловіка з велосипедом в руках та вирішили перевірити в нього документи. Про це поліція Рівненської області 30 квітня повідомила у Facebook.

Силовики стверджують, що громадянин відкрив по них вогонь з автомата після того, як вони наблизилися до нього. Постраждали двоє осіб — поліцейський та ТЦКшник.

Правоохоронці вже встановили особу стрілка. На Рівненщині ввели спеціальну поліцейську операцію, нападника розшукують. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Чоловік з автомата розстріляв групу оповіщення. Фото: НПУ

Нагадаємо, на Волині у розташованому під Луцьком селі Струмівка стався інцидент між представниками ТЦК та СП і громадянином. ТЦКшник скинув з даху чоловіка і впав сам. Згодом громадянина повезли у невідомому напрямку.

Джерело: Ракурс


