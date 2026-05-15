Деталі розстрілу поліцейських у Хмельницькій області повідомили в Нацполіції.

Попередньо відомо, що наряд патрульної поліції переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами. Під час переслідування чоловік забіг на територію свого приватного подвір’я у селі Терлівка. Про це Національна поліція України 15 травня повідомила у Facebook.

Стверджується, що порушник відкрив вогонь тоді, коли правоохоронці підійшли до воріт. Пролунала автоматна черга й внаслідок цього загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Хмельницького районного управління поліції.

Інший правоохоронець, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Внаслідок перестрілки він дістав вогнепальне поранення й наразі перебуває в лікарні.

Стрілець втік з власного помешкання, наразі його розшукують. У дворі виявили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницької області правоохоронці перевіряли документи у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду. У Нацполіції заявили, що чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документі, а потім втік. Один правоохоронець загинув, а інший зазнав тілесних ушкоджень.