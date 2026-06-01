Вантажівка протаранила автівки та кафе на Хмельниччині — є жертви

Вантажівка протаранила автівки та кафе. Фото: поліція

Смертельна ДТП сталася в Хмельницькій області.

У неділю, 31 травня, близько 15.00 години в селі Правдівка на Ярмолинеччині 41-річний водій вантажівки Mercedes не впорався з керуванням та зіштовхнувся з припаркованими автомобілями Opel Zafira та Volkswagen Touran, після чого врізався в будівлю місцевого кафе. Про це поліція Хмельницької області 1 травня повідомив у Telegram.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 51-річна пасажирка автівки Volkswagen. Травми дістали 61-річний водій цього автомобіля та ще дві його пасажирки 71-го та 60-ти років. Потерпілих госпіталізували.

Водія вантажівки затримали. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі в рамках розслідування призначено низку експертиз. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньої аварії.

