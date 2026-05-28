Смертельна ДТП сталася у Харкові, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n214107-zastupnyk-mera-harkova-potrapyv-u-smertelne-dtp-z-motocyklistom-foto.html

Ракурс

У Харкові заступник міського голови потрапив у смертельне ДТП з мотоциклістом.

Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними слідства:

сьогодні, 28 травня, близько 16.00 на перехресті вулиці Клочківської та провулку. Кравцова водій автомобіля FORD F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення;

від отриманих травм водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Загиблому було 43 роки;

за кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий.

Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вилучаються та аналізуються записи з камер відеоспостереження, встановлюються всі обставини та механізм дорожньо-транспортної події, — розповіли в прокуратурі. — Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію авто про підозру.

Видання «Об'єктив» пише, що заступник мера Харкова Іван Кузнєцов у своєму закритому Instagram-акаунті сьогодні повідомив, що потрапив у ДТП.

На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст, — зазначив Кузнєцов. — Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким.

Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення, — додав він.

Кузнєцов також повідомив, що на час проведення слідчих дій складає з себе повноваження заступника міського голови.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, «Об'єктив»