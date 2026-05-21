ЗСУ відтіснили армію РФ до кордону. Карта: DeepState

Сили оборони України притиснули росіян до кордону на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області.

На цій ділянці фронту ситуація змінилася на краще. Російських загарбників тут фактично відтіснили до державного кордону, а ворожа армія втратила контроль над двома населеними пунктами. Про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив в ефірі телемарафону.

Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому, — зазначив він.

За його словами, на Куп’янському напрямку загарбники продовжують тиснути на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста. Однак ці спроби ворога марні й не дають результату.

Продовжують тривати бої на Лиманському напрямку. Активні бойові дії фіксуються в районі Борової, на північ від Лиману. Також, як стверджує Трегубов, росіяни перебільшують власні здобутки на цій ділянці.

Нагадаємо, аналітики DeepState інформували, що російська армія застосовує велику кількість піхоти для спроби прориву в Костянтинівку на Донеччині. Найбільше просочувань і спроб накопичення ворога фіксувалося в приватному секторі на південно-східних околицях міста.