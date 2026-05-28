Російського агента затримала на Харківщині військова контррозвідка СБУ.

На окупантів працював 16-річний учень місцевої школи, який коригував повітряні атаки ворога по Чугуївському та Лозівському районах фронтової області. Зловмисник виявляв зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, по яких росіяни готували нову серію обстрілів. Про це прес-центр Служби безпеки України 28 травня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, на розвідку агент об’їжджав місцевість на мопеді, щоб сфотографувати, відзняти на відео та позначити на гугл-картах розташування української ППО.

Також йому поставили завдання встановити на магістральній автотрасі замасковану телефонну камери з віддаленим доступом для ворога. У такий спосіб росіяни сподівалися відстежувати час та орієнтовну кількість українських бронеколон, що рухалися на фронт.

Зловмисника затримали «на гарячому», коли він фотографував військову техніку Сил оборони. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала 18-річного киянина, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак РФ по Києву в ніч на 24 травня. Зловмисника затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міністерства оборони та з’ясовував наслідки ворожих «прильотів».