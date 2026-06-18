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Ракурс
Стрельба возле помещения ТЦК произошла в Хмельницкой области. Фото:

Мужчина стрелял из автомата в сторону ТЦК в Хмельницкой области

18 июн 2026, 18:24
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Стрілянина біля приміщення ТЦК сталася у Хмельницькій області.

Вчора, 17 червня, близько 21.00 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину у селищі Летичів. Невідомий чоловік прийшов до місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, дістав із рюкзака автомат та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Про це 18 червня повідомила Національна поліція.

Після стрілянини чоловік зник з місця події. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські згодом встановили та затримали стрілка — 31-річного місцевого жителя. Його автомат вилучили.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 квітня поліція Рівненської області заявила, що велосипедист з автоматом розстріляв поліцейського та працівників ТЦК у селі Верба Дубенського. Тоді постраждали силовик та ТЦКшник. Згодом поліція затримала стрілка.

Источник: Ракурс


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