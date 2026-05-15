Спецназ ликвидировал стрелка, который расстрелял полицейских в Хмельницкой области.

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного чоловіка, який розстріляв наряд поліції.

Зловмисник втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Шукали стрілка спецпризначенці поліції. Чоловік побачив бронеавтомобіль поліцейських відкрили вогонь. Правоохоронці були змушені ліквідувати стрільця.

Нагадаємо, сьогодні у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницької області правоохоронці перевіряли документи у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Порушник втік від поліцейських на власне подвір’я та відкрив вогонь по силовиках. Внаслідок перестрілки один правоохоронець загинув, а другий дістав поранення. В регіоні була запроваджена поліцейська операція з пошуку стрільця.