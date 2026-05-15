Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Спецназ ликвидировал стрелка, который расстрелял полицейских в Хмельницкой области. Фото: НПУ

Спецназ ликвидировал стрелка, который расстрелял полицейских в Хмельницкой области

15 мая 2026, 21:02
999

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного чоловіка, який розстріляв наряд поліції.

Зловмисник втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Шукали стрілка спецпризначенці поліції. Чоловік побачив бронеавтомобіль поліцейських відкрили вогонь. Правоохоронці були змушені ліквідувати стрільця.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, сьогодні у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницької області правоохоронці перевіряли документи у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Порушник втік від поліцейських на власне подвір’я та відкрив вогонь по силовиках. Внаслідок перестрілки один правоохоронець загинув, а другий дістав поранення. В регіоні була запроваджена поліцейська операція з пошуку стрільця.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров