Стрельба в Николаеве привела к гибели двух иностранцев. Фото:

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Стрілянина в Миколаєві 30 червня призвела до загибелі двох осіб.

Інцидент трапився вчора пізно ввечері на проспекті Героїв України. Під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя. У салоні автівки перебували троє іноземців. Про це поліція Миколаївської області повідомила у Facebook.

Зазначається, що внаслідок отриманих вогнепальних поранень двоє чоловіків загинули на місці. Третього іноземця вже затримали, а з автомобіля відлучили зброю.

Всі обставини стрілянини встановлюють правоохоронці. Також вони вирішують питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, у червні в Оболонському районі Києва між водіями виникла дорожня суперечка через з’ясування пріоритету на дорозі. Під час сварки один із чоловіків дістав пістолет та тричі вистрілив у бік 41-річного водія. Одна з куль влучила чоловікові в живіт. Постраждалого госпіталізували. Стрілок втік з місця події, але згодом його затримали поліцейські.