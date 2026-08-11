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Завод із виробництва пінопласту загорівся на Рівненщині, фото: ДСНС Рівненщини

На Рівненщині після потужного вибуху горить завод із виробництва пінопласту (ФОТО)

11 сер 2026, 14:12
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На Рівненщині сьогодні, 11 серпня, вранці пролунав потужний вибух.

Відповідне повідомлення з’явилися у соцмережах. Згодом на Фейсбук-сторінці Варковицької сільської територіальної громади з’явилося повідомлення, що спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту у селі Варковичі Дубенського району.

Через задимлення, місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки та не підходити до місця пожежі.

Також про пожежу повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.

Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється. Ситуація перебуває під контролем рятувальників, — зазначили у відомстві.

Завод із виробництва пінопласту загорівся на Рівненщині, фото: ДСНС Рівненщини

Джерело: Ракурс


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