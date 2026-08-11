Завод із виробництва пінопласту загорівся на Рівненщині, фото: ДСНС Рівненщини

https://racurs.ua/ua/n215542-na-rivnenschyni-pislya-potujnogo-vybuhu-goryt-zavod-iz-vyrobnyctva-pinoplastu-foto.html

Ракурс

На Рівненщині сьогодні, 11 серпня, вранці пролунав потужний вибух.

Відповідне повідомлення з’явилися у соцмережах. Згодом на Фейсбук-сторінці Варковицької сільської територіальної громади з’явилося повідомлення, що спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту у селі Варковичі Дубенського району.

Через задимлення, місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки та не підходити до місця пожежі.

Також про пожежу повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини.