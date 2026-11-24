Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n217605-obmejennya-na-starlink-dosi-fiksuutsya-zelenskyy.html

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Обмеження на використання Україною терміналів Starshield від компанії SpaceX, які забезпечують військових супутниковим інтернет-зв'язком, все ще діють.

Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, використання цих терміналів обмежене на окупованих Росією територіях, що перешкоджає роботі української системи протиповітряної оборони.

Америка сама ставить себе в дуже незручне становище, — зазначив він. — Політично це виглядає так, ніби вона дотримується того ж курсу, що й Путін, який прагне змусити Україну капітулювати.

Джерело: Bloomberg