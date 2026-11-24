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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Обмеження на Starlink досі фіксуються — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n217605-obmejennya-na-starlink-dosi-fiksuutsya-zelenskyy.htmlРакурс
Обмеження на використання Україною терміналів Starshield від компанії SpaceX, які забезпечують військових супутниковим інтернет-зв'язком, все ще діють.
Про це в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, використання цих терміналів обмежене на окупованих Росією територіях, що перешкоджає роботі української системи протиповітряної оборони.
Америка сама ставить себе в дуже незручне становище, — зазначив він. — Політично це виглядає так, ніби вона дотримується того ж курсу, що й Путін, який прагне змусити Україну капітулювати.
Джерело: Bloomberg