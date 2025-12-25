Новини
25 гру 2025, 12:39
На Запоріжжі внаслідок вибуху твердопаливного котла загинув 57-річний власник будинку.

Трагедія сталася в одному із районів обласного центру, в приватному житловому будинку. Обставини та причини події встановлюються. Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба ДСНС.

У відомстві закликають українців дотримуватися правил безпеки під час користування твердопаливними котлами:

  • користуватися лише справним обладнанням, яке пройшло технічну перевірку;
  • не перевантажувати котел та не використовувати паливо, не передбачене виробником;
  • стежити за справністю димоходу та системи відведення продуктів згоряння;
  • не залишати котел без нагляду під час роботи;
  • не допускати перегріву обладнання та різких перепадів тиску;
  • у разі появи сторонніх звуків, запаху диму чи ознак несправності негайно припинити експлуатацію та звернутися до фахівців.

Вибух котла забрав людське життя на Запоріжжі, фото: ДСНС

