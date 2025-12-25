Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибух котла забрав людське життя на Запоріжжі, фото: ДСНС
У Запоріжжі внаслідок вибуху котла загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n211094-u-zaporijji-vnaslidok-vybuhu-kotla-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
На Запоріжжі внаслідок вибуху твердопаливного котла загинув 57-річний власник будинку.
Трагедія сталася в одному із районів обласного центру, в приватному житловому будинку. Обставини та причини події встановлюються. Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба ДСНС.
У відомстві закликають українців дотримуватися правил безпеки під час користування твердопаливними котлами:
- користуватися лише справним обладнанням, яке пройшло технічну перевірку;
- не перевантажувати котел та не використовувати паливо, не передбачене виробником;
- стежити за справністю димоходу та системи відведення продуктів згоряння;
- не залишати котел без нагляду під час роботи;
- не допускати перегріву обладнання та різких перепадів тиску;
- у разі появи сторонніх звуків, запаху диму чи ознак несправності негайно припинити експлуатацію та звернутися до фахівців.