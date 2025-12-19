Українська розвідка показало відео спецоперації з підриву залізниці на Запоріжжі. Фото:

Сили оборони України підірвали важливу залізничну артерію окупантів у Запорізькій області.

Спецоперацію Головного управління розвідки МОУ провели в листопаді — тоді між окупованими селами Веселе та Новоуспенівка прогримів вибух. Це призвело до перерізання однієї з ключових логістичних артерій загарбників у регіоні. Підірвали колії бійці легіону «Свобода Росії». Про це ГУР 19 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що внаслідок вибуху зійшов з рейок магістральний тепловоз 2М62 із 25 вантажних вагонів. Тоді припинився рух цією залізничною гілкою.

А завершив спецоперацію авіаудар українських Сил оборони, який призвів до знищення військових вантажів, які почали накопичуватися неподалік, очікуючи відновлення руху.

Нагадаємо, 26 жовтня українські партизани пустили під укіс потяг окупантів під Токмаком. Тоді на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області було пошкодженл близько 70 метрів залізничного шляху, а уздовж і поперек покручених колій опинились один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів військового поїзда.