Новий керівник ГУР Олег Іващенко відвідав Запорізький напрямок. Фото: ГУР

У ході робочої поїздки він провів спільну нараду із командувачем Угруповання військ на напрямку та командирами відповідних військових частин. Також обговорили актуальне становище на полі бою, проаналізували плани та наміри противника. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 21 січня повідомило у Telegram.

Українські офіцери визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації усіх складових Сил оборони України, зокрема щодо посилення усіх видів розвідки. Також Іващенку доповіли командири військових частин ГУР, які залучені до бойових дій на Запорізькому напрямку.

Керівник подякував Департаменту активних дій та «Спецпідрозділу Тимура» ГУР за щоденну боротьбу з ворогом. А під час зустрічі з керівництвом Запорізької ОВА він обговорив пріоритети для подальшої взаємодії заради зміцнення українських оборонців та ефективної відсічі російським загарбникам.

Нагадаємо, 21 січня президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком, який доповів про загальну ситуацію навколо держави та актуальні загрози. За кілька днів Іващенко очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України.