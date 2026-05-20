Чотирьох топ-посадовців Нацполіції відсторонили через справу про «порноофіси»

Чотирьох посадовців поліції відсторонили від виконання службових обов’язків, фото: Офіс президента

Від виконання службових обов’язків відсторонено посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо прикриття «порноофісів».

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, стосовно яких Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування, — розповіли у поліції. — Голова Нацполіції ініціював проведення службового розслідування, у рамках якого чотирьох посадовців поліції відсторонили від служби. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

У поліції додали, що повністю сприяють слідству та зацікавлені у встановленні всіх обставин справи.

Генпрокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що під час обшуків у топ-посадовців Нацполіції було вилучено:

елітний автопарк з шести автомобілів;

п’ять швейцарських годинників;

вогнепальну та холодну зброю;

мобільні телефони;

готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Наразі затримано п’ять учасників схеми, їм повідомлено про підозру:

водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виступав посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб за ч. 4 і ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України;

дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу — в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.