Бегство полицейских от террориста в Киеве — за патрульных внесли залог

За полицейских Дудина и Дробницкого внесли залоги

https://racurs.ua/n213380-begstvo-policeyskih-ot-terrorista-v-kieve-za-patrulnyh-vnesli-zalog.html

Ракурс

За патрульних поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну було внесено заставу, яку кожному з них вчора, 21 квітня, визначив Печерський районний суд Києва.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю Київської міської прокуратури Ірину Винокурову.

Так, маємо інформацію, що за підозрюваних внесли визначену судом заставу, — зазначила вона.

Нагадаємо, Печерський райсуд 21 квітня обрав поліцейському Михайлу Дробницькому та патрульній Анні Дудіній запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 266 тис. грн.

