Чиновники по делу о «порноофисах» уже вышли под залог, фото: «Моя Киевщина»

Усі посадовці регіональних підрозділів, які фігурують у корупційній справі про схему прикриття «порноофісів», вже вийшли із СІЗО після внесення застави.

Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє видання «Цензор.НЕТ» з посиланням на коментар Офісу генпрокурора.

Вчора, 21 травня, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів»:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;

водієві заступника міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Зазначається, що водій все ще перебуває в СІЗО, застава за нього не внесена.

Джерело: «Цензор.НЕТ»