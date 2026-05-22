Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Чиновники по делу о «порноофисах» уже вышли под залог, фото: «Моя Киевщина»
Крышивание «порноофисов» — все топ-чиновники Нацполиции уже вышли из-под стражи под залогhttps://racurs.ua/n213991-kryshivanie-pornoofisov-vse-top-chinovniki-nacpolicii-uje-vyshli-iz-pod-straji-pod-zalog.htmlРакурс
Усі посадовці регіональних підрозділів, які фігурують у корупційній справі про схему прикриття «порноофісів», вже вийшли із СІЗО після внесення застави.
Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє видання «Цензор.НЕТ» з посиланням на коментар Офісу генпрокурора.
Вчора, 21 травня, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів»:
- начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;
- заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;
- першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;
- заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;
- водієві заступника міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.
Зазначається, що водій все ще перебуває в СІЗО, застава за нього не внесена.
Джерело: «Цензор.НЕТ»