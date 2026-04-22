За поліцейських Дудіну і Дробницького внесли застави, фото: «Укрінформ»

Втеча поліцейських від терориста в Києві — за патрульних внесли заставу

22 кві 2026, 17:05
За патрульних поліцейських Михайла Дробницького та Анну Дудіну було внесено заставу, яку кожному з них вчора, 21 квітня, визначив Печерський районний суд Києва.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю Київської міської прокуратури Ірину Винокурову.

Так, маємо інформацію, що за підозрюваних внесли визначену судом заставу, — зазначила вона.

Нагадаємо, Печерський райсуд 21 квітня обрав поліцейському Михайлу Дробницькому та патрульній Анні Дудіній запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 266 тис. грн.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


