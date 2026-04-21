Поліцейським, які тікали від терориста в Києві, обрали запобіжний захід.

Печерський районний суд Києва 21 квітня відправив поліцейського Михайла Дробницького під варту на 60 днів з альтернативою застави у 266 тис. грн. Адвокат клопотав про нічний домашній арешт. Сам фігурант заявив, що не тікав з місця стрілянини, а шукав укриття. Про це йшлося в трансляції засідання суду.

Згодом суд обрав запобіжний захід патрульній Анні Дудіній, яка втекла під час стрілянини у Голосіївському районі столиці. Їй обрали такий же запобіжний захід, як і колезі — тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави у 266 тис. грн.

Прокурор заявив, що вона неналежно виконала свої обов’язки. Сторона обвинувачення наголосила, що Дудіна та Дробницький не застосували зброю проти терориста, «ставлячи пріоритетом виключно власну безпеку».

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, під час якого чоловік відкрив вогонь по людях та взяв заручників у приміщенні супермаркету. Під час спецоперації силовики ліквідували нападника. Внаслідок теракту загинули семеро осіб, ще семеро дістали поранення.

Під час стрілянини в Києві озброєні поліцейські втекли від терориста й кинули цивільних без захисту. Після відповідного відео, яке поширилося в мережі, очільник Департаменту патрульної поліції України, генерал Євгеній Жуков, офіційно подав у відставку.

У Офісі генпрокурора заявили, що двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу.