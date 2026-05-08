Пятеро выстрелов прозвучали в Одессе — стрелка уже задержали

Ракурсhttps://racurs.ua/
Стрельба произошла в Одессе, фото: GoodFon
Пятеро выстрелов прозвучали в Одессе — стрелка уже задержалиhttps://racurs.ua/n213721-pyatero-vystrelov-prozvuchali-v-odesse-strelka-uje-zaderjali.htmlРакурс
В Одесі сьогодні, 8 березня, ввечері сталася стрілянина.
Про це повідомляють видання «Суспільне» та «Українська правда» з посиланням на Нацполіцію.
Зазначається, що стрільця вже затримали патрульні поліцейські, ніхто не постраждав.
У місцевих пабліках у соцмережах повідомлялося, що стрілянина сталася біля піцерії на вулиці Середньофонтанській пролунало загалом п’ять пострілів.
Увечері 8 травня в Одесі сталася стрілянина. У поліції повідомили, що стрільця затримали, ніхто не постраждав.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 8, 2026
Відео із соцмереж pic.twitter.com/SWT9wjZB7N
Джерело: «Думська», «Українська правда»