В Одессе в полицейских стреляли из автомата. Фото: НПУ

Водій відкрив стрільбу по поліцейських в Одесі.

Збройний інцидент в обласному центрі стався пізно ввечері у середу, 25 березня. Напад стався під час зупинки авто. Коли патрульні попросили водія пред’явити документи, той раптово дістав зброю й почав стріляти. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Унаслідок атаки двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення. Стрілець же втік з місця події на своєму авто.

В Одесі запровадили спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці кажуть, що він може бути в розшуку за ухилення від мобілізації.

Згодом в НПУ повідомили, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Силовики стверджують, що він не йшов на контакт із перемовником і під час спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД.

Застосування сили було вимушеним — для припинення загрози життю правоохоронців, — стверджують в поліції.

Нагадаємо, 19 лютого в місті Сторожинець Чернівецької області чоловік жбурнув гранату в бік поліцейського автомобіля. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських, а нападник втік.