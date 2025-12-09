Мужчину застрелили посреди улицы в Одессе. Фото: НПУ

Чоловіка застрелили в Одесі у вівторок, 9 грудня.

Сьогодні ввечері на Фонтанській дорозі розстріляли чоловіка. Близько 18.00 місцеві мешканці почули звуки стрільби та виявили тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями. Вони повідомили про це правоохоронцям. Про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

Встановлено, що потерпілий загинув на місці події. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Наразі вирішується питання, щоб внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

