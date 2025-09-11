В США убили Чарли Кирка, который был соратником Дональда Трампа. Фото:

Ракурс

У США вбили Чарлі Кірка — активіста та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA.

У соратника президента США стріляли 10 вересня. Кірк виступав на заході в кампусі Університету долини Юти. Нападник вистрілив із сусідньої будівлі на відстані близько 180 м приблизно через 20 хв після того, як 31-річний Кірк почав виступати перед студентами. Після поранення його госпіталізували, але згодом він помер у лікарні. Про це повідомили NBC News та The New York Times.

Президент Трaмп наказав приспустити прапори у США після загибелі Кірка до 18.00 недiлi. У соцмережі Truth Social американський лідер написав, що захоплювався цим активістом і «ніхто не розумів молодь у Сполучених Штатах Америки та не мав її серця краще, ніж Чарлі».

Згодом президент Сполучених Штатів записав відеозвернення з Овального кабінету і пообіцяв знайти всіх зловмисників, які причетні до вбивства Кірка.

Моя адміністрація знайде кожного з тих, хто сприяв цьому злочину та іншому політичному насильству, включаючи організації, які його фінансують і підтримують, а також тих, хто переслідує наших суддів, співробітників правоохоронних органів і всіх інших, хто наводить порядок у нашій країні, — заявив він.

Трамп наголосив, що «сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Керка» й наголосив на своїх тісних зв’язках із активістом, який став його близьким політичним союзником і особистим другом родини.

Нагадаємо, 31-річний Чарлі Кірк був соратником Трампа. Під час виборів президента він неодноразово влаштовував заходи з підтримки кандидата від Республіканської партії.

Джерела: NBC News, The New York Times