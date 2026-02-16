Украинскую беженку Екатерину Товмаш убили в США. Фото:

https://racurs.ua/n212080-v-ssha-ubili-21-letnuu-ukrainku.html

Ракурс

Українську біженку Катерину Товмаш вбили у США.

Злочин стався 14 лютого на території штату Північна Кароліна. Убивця незаконно проник до будинку, де Катерина мешкала разом із молодшими членами родини. Він змусив дітей розбудити сестру, після чого застрелив дівчину та її 28-річного хлопця. Про обставини злочину повідомили американські ЗМІ, поліція та брат загиблої у соцмережах.

Правоохоронці вважають, що в скоєнні злочину підозрюють колишнього хлопця дівчини Калеба Гайдена Фосно, який приїхав з Огайо. Зловмисник втік після вчинення подвійного вбивства. Поліція вже затримала його й висунула обвинувачення.

Брат загиблої дівчини розповів, що сестра втекла з України від російських обстрілів, але загинула у власному домі. І нагадав, що це вже другий подібний випадок у Північній Кароліні за останній рік, коли українська біженка стала жертвою насильства.

Як, відомо у серпні 2025 року в цьому ж штаті була вбита українка Ірина Заруцька.

Нагадаємо, у червні минулого року в бельгійському місті Хасроде сталося вбивство українки та її маленької доньки. Згодом вбивця влаштував пожежу у будинку священника, який орендував його для розміщення біженців з України. Виявилося, що вбивця — 16-річний син загиблої.