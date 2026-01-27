Убийство четырех полицейских произошло в Черкасской области. Фото:

Поліцейські намагалися затримати фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства. Під час затримання зловмисник відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях й застрелив чотирьох. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю. Про це голова Національної поліції Іван Вигівський 27 січня повідомив у Telegram.

Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю, — йдеться у повідомленні.

Під час служби загинули:

командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.

заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.

інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.

поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Очільник Нацполіції наголосив, що поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики — і ризикують не лише на фронті, але й у тилових містах та селах.

