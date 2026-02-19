Люди в военной форме избили гражданских и применили оружие на Буковине. Фото:

Люди у військовій формі побили цивільних і застосовували зброю в Чернівецькій області.

У селі Мамалига Дністровського району Чернівецької області під час затримання 39-річного чоловіка, який нібито перебував у розшуку за вчинення злочину проти порядку несення військової служби, невідомі блокували службове авто. Також цивільні жінки та чоловіки чинили спротив вимогам поліції. Щоб припинити це, працівник спецпідрозділу поліції «здійснив попереджувальні постріли в повітря із табельної вогнепальної зброї». Про це повідомила прес-служба поліції Чернівецької області.

Поліція переконує, що унаслідок інциденту начебто ніхто не постраждав.

Конфлікт зі стріляниною почалася після того, як один із чоловіків вилами пробив колеса мікроавтобуса, в якому були військові. Про це свідчить відео, яке шириться в мережі. Місцеві розповідають, що люди у військовій формі також пробили колеса в одному цивільному авто та забрали ключі. Також на кадрах видно, як силовики б’ють цивільних, зокрема жінок.

Зараз поліцейські проводять службову перевірку, а також оцінюють поведінку громадян, які «перешкоджали правоохоронцям».

Нагадаємо, нещодавно у Черкасах 55-річний чоловік кинув гранату у бік співробітників ТЦК та поліції, які хотіли перевірити його військово-облікові документи. Його вже затримали. Чоловікові загрожує тюремний строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.