У Черкасах чоловік кинув боєприпас у бік поліції та ТЦК. Фото:

Напад на співробітників ТЦК та поліції стався у Черкасах.

У районі вулиці Олени Теліги ТЦКшники та поліцейські зупинили чоловіка, який відмовився надати військово-облікові документи для перевірки. Громадянин начебто почав лаятися та кинув у бік силовиків боєприпас, який вибухнув. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти. Про це Черкаський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у Facebook.

Порушником виявився 55-річний місцевий мешканець. Його вже затримали. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує тюремний строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що кількість скарг на ТЦК з початку повномасштабного вторгнення зросла у 333 рази.

Офіс омбудсмена неодноразово фіксував випадки, коли ТЦКшники діяли без розпізнавальних знаків та приховували обличчя, що унеможливлювало їхню подальшу ідентифікацію. Вони перевіряли документи та затримували громадян без присутності поліцейських.