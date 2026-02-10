Новини
Ракурс
У Черкасах чоловік кинув боєприпас у бік поліції та ТЦК. Фото:

Чоловік кинув боєприпас у бік ТЦКшників у Черкасах

10 лют 2026, 10:23
Напад на співробітників ТЦК та поліції стався у Черкасах.

У районі вулиці Олени Теліги ТЦКшники та поліцейські зупинили чоловіка, який відмовився надати військово-облікові документи для перевірки. Громадянин начебто почав лаятися та кинув у бік силовиків боєприпас, який вибухнув. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти. Про це Черкаський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у Facebook.

Порушником виявився 55-річний місцевий мешканець. Його вже затримали. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує тюремний строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що кількість скарг на ТЦК з початку повномасштабного вторгнення зросла у 333 рази.

Офіс омбудсмена неодноразово фіксував випадки, коли ТЦКшники діяли без розпізнавальних знаків та приховували обличчя, що унеможливлювало їхню подальшу ідентифікацію. Вони перевіряли документи та затримували громадян без присутності поліцейських.

Джерело: Ракурс


