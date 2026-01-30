Полиция сообщила новые детали расстрела силовиков в Черкасской области. Фото: НПУ

Нові деталі розстрілу силовиків у Черкаській області розкрили в поліції.

Слідчі, оперативники та спецпідрозділ поліції прибули до села для проведення обшуків у чоловіка, якого підозрювали у скоєнні тяжкого злочину. Правоохоронці повідомили йому про початок слідчих дій та були готові навіть до збройного опору. Однак підозрюваний забарикадувався в будинку і не йшов на контакт. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський, повідомила прес-служба відомства.

За його словами, згодом чоловік непомітно залишив оселю та влаштував засідку в лісистій місцевості поблизу дороги, приблизно за 50 м від свого будинку. Згодом він відкрив вогонь по службовому авто поліції. Загинули четверо силовиків, а п’ятий, який виявився офіцером громади, дістав поранення.

Після чого підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий ПОГ, і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому: «Ну добре, живи», і пішов у засідку, — розповів Вигівський.

Голова Нацполіції стверджує, що стрілець впритул добивав вже поранених силовиків. Згодом нападника ліквідували інші правоохоронці.

Вигівський також розкритикував спроби деяких активістів та блогерів героїзувати стрілка, бо той був ветераном війни. Наголосив, що це не є виправданням убивств поліцейських.

Нагадаємо, 27 січня у селі Нехворощ Черкаської області сталася перестрілка в ході проведення санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство депутата Корсунь-Шевченківськоі міськради.

Під час затримання фігурант відкрив вогонь у бік правоохоронців й зумів вбити чотирьох поліцейських та поранити ще одного. Під час перестрілки стрілка ліквідувала інша група поліцейських.