Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинец погиб при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области. Фото:

Украинца застрелили при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области

3 сен 2025, 09:54
999

Громадянин України загинув під час спроби незаконно перетнути державний кордон в Одеській області.

У вівторок, 2 вересня, прикордонники переслідували порушників кордону й здійснили попереджувальні постріли. До того часу невідомі, які тікали з України, не реагували на вимогу зупинитися. Надалі одного з порушників затримали в момент подолання інженерного загородження. Ще одного чоловіка знайшли мертвим із кульовим пораненням. Про це прес-служба Південного регіонального управління ДПСУ повідомила у Facebook.

Про інцидент на кордоні вже повідомлено Національній поліції та Державному бюро розслідувань. Правоохоронці та слідчі на місці події з’ясовують обставини й вивчають дії складу прикордонного наряду.

Крім того, ДПСУ проведе власне службове розслідування цього випадку.

Нагадаємо, на Буковині затримали поліцейського з Києва, який допомагав військовозобов’язаним українцям виїжджати з України. Чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, він переодягав у форму спецпризначенців.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров