Украинец погиб при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области. Фото:

https://racurs.ua/n208859-ukrainca-zastrelili-pri-popytke-nezakonnogo-peresecheniya-granicy-v-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Громадянин України загинув під час спроби незаконно перетнути державний кордон в Одеській області.

У вівторок, 2 вересня, прикордонники переслідували порушників кордону й здійснили попереджувальні постріли. До того часу невідомі, які тікали з України, не реагували на вимогу зупинитися. Надалі одного з порушників затримали в момент подолання інженерного загородження. Ще одного чоловіка знайшли мертвим із кульовим пораненням. Про це прес-служба Південного регіонального управління ДПСУ повідомила у Facebook.

Про інцидент на кордоні вже повідомлено Національній поліції та Державному бюро розслідувань. Правоохоронці та слідчі на місці події з’ясовують обставини й вивчають дії складу прикордонного наряду.

Крім того, ДПСУ проведе власне службове розслідування цього випадку.

Нагадаємо, на Буковині затримали поліцейського з Києва, який допомагав військовозобов’язаним українцям виїжджати з України. Чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, він переодягав у форму спецпризначенців.