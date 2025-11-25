Поліцейський влаштував стрілянину в Запорізькій області. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n210499-p-yanyy-policeyskyy-vidkryv-vogon-po-viyskovyh-na-zaporijji-troie-poranenyh.html

Ракурс

Поліцейський влаштував стрілянину в Запорізькій області та поранив військових.

В одному з селищ регіону співробітник Національної поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, поза службою посварився з військовослужбовцями. У ході конфлікту сталася стрілянина. Про це 13 листопада повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що спочатку правоохоронець відкрив вогонь з автомата й зробив кілька неприцільних пострілів. Військові змогли роззброїти його. Однак поліцейський пішов додому й повернувся вже з табельною зброєю.

Він знову відкрив вогонь — здійснив щонайменше 13 пострілів. Троє військовослужбовців дістали поранення і були госпіталізовані.

Поліціянту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) та п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 14 листопада сталася стрілянина на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи № 13 у Сихівському районі Львова. Двоє батьків учнів провели зустріч у кабінеті директора школи, а розбірки влаштували вже на шкільному подвір’ї. У ході конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет й чотири рази вистрілив в опонента. У постраждалого діагностували поранення в живіт та ногу.