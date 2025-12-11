У Дарницькому районі Києва прогримів вибух. Фото з соцмереж

Ракурс

Вибух прогримів у Дарницькому районі Києва у четвер, 11 грудня.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Наразі відомо, що здетонував невідомий пристрій. Одна людина загинула, ще одна дістала травми. На місці вже працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Про це поліція Києва повідомила у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина і ще одну було травмовано, — йдеться у повідомленні.

До офіційного повідомлення від поліції в соцмережах інформували про декілька вибухів на вулиці Ревуцького.

Нагадаємо, 3 грудня у Шевченківському районі Харкова прогримів вибух. Внаслідок цього загинула людина, ще двоє постраждали. Також було пошкоджено три автомобілі й горіли чотири гаражі.