Вибух прогримів у поштовому відділенні в Києві, поранення дістали п’ятеро осіб. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210009-vybuh-progrymiv-u-poshtovomu-viddilenni-v-kyievi-p-yatero-poranenyh.html

Ракурс

У Києві стався вибух у приміщенні пошти.

Інцидент трапився у четвер, 30 жовтня, на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом’янському районі столиці. Вибух прогримів під час огляду однієї з посилок. Про це поліція Києва повідомила у Facebook.

Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти. Медики надають допомогу постраждалим.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Міський голова Києва Віталій Кличко поінформував у Telegram, що вибух стався в одному з відділень «Укрпошти». Медики госпіталізували пʼятьох постраждалих.

Нагадаємо, 24 жовтня залізничному вокзалі в місті Овручі Коростенського району Житомирської області пролунав вибух. Тоді четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення. З’ясувалося, що один із чоловіків підірвав гранату на пероні.