23-річний чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу в Овручі
Харків'янин підірвав гранату на пероні вокзалу на Житомирщині — четверо загиблих, 12 поранених (ФОТО)
На пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району Житомирської області сьогодні, 24 жовтня, близько 10.50 пролунав вибух.
За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух, — розповіли у поліції.
У результаті вибуху:
- загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку;
- смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років, жительки Коростенщини. Серед загиблих — прикордонниця.
Станом на 13.40 відомо про 12 поранених. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу, — зазначили у поліції.
Попередня правова кваліфікація події — пункти 1 і 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.
У прес-службі ДПСУ зазначили, що серед поранених — двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних.
Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції «Овруч». Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги, — розповіли у ДПСУ.
У відомстві зазначають, що чоловіка, який здійснював підрив, нещодавно затримували за спробу порушення державного кордону на заході України західній ділянці держрубежу.