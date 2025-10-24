23-річний чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу в Овручі, фото: ДПСУ

На пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району Житомирської області сьогодні, 24 жовтня, близько 10.50 пролунав вибух.

За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух, — розповіли у поліції.

У результаті вибуху:

загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку;

смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років, жительки Коростенщини. Серед загиблих — прикордонниця.

Станом на 13.40 відомо про 12 поранених. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу, — зазначили у поліції.

Попередня правова кваліфікація події — пункти 1 і 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

У прес-службі ДПСУ зазначили, що серед поранених — двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних.

Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції «Овруч». Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги, — розповіли у ДПСУ.

У відомстві зазначають, що чоловіка, який здійснював підрив, нещодавно затримували за спробу порушення державного кордону на заході України західній ділянці держрубежу.