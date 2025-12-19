Селяни перекрили трасу на Житомирщині. Фото: соцмережі

Перекриття траси Київ — Чоп на Житомирщині відбувається у п’ятницю, 19 грудня.

Жителі села Березина влаштували акцію протесту й вимагають компенсацію за пошкоджені та зруйновані будинки внаслідок вибухів на підприємстві. Селяни безперервно ходять по нерегульованому пішохідному переході, щоб привернути увагу влади до своєї проблеми. Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

За даними правоохоронців, участь в акції беруть 100 людей. На місці працюють поліцейські, які забезпечують правопорядок та безпеку дорожнього руху.

Місцеві ЗМІ поінформували, що до мітингувальників прибув голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, який просив людей розійтися. Посадовець нібито зателефонував до віце-прем'єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Той пообіцяв, що Кабмін ухвалив рішення про виділення 147 млн грн на виплату компенсації жителям села Березина.

Нагадаємо, 2 липня під Житомиром у селі Березина Глибочицької громади пролунали два вибухи, але повітряна тривога в цей час оголошена не була. Тоді загинули двоє людей, 83 дістали поранення.

Серед постраждалих було четверо дітей. Вибух пошкодив будівлі та транспортні засоби. Були зруйновані будинки, паркани, автівки. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 млн грн.

