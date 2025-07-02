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Ракурс
У мережі опублікували момент вибуху біля Житомира, є загиблі

У мережі опублікували момент вибуху біля Житомира, є загиблі (ВІДЕО)

2 лип 2025, 20:45
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Момент вибуху біля Житомира опублікували у соцмережах 2 липня.

За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, через надзвичайну подію на 126 км траси М-06 Київ — Чоп біля села Березина рух в обох напрямках перекрито.

Деталі та причини вибуху встановлюють.

Відомо про двох загиблих та 15 постраждалих, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Джерело: Ракурс


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