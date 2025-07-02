У мережі опублікували момент вибуху біля Житомира, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n207513-u-mereji-opublikuvaly-moment-vybuhu-bilya-jytomyra-ie-zagybli-video.html

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Момент вибуху біля Житомира опублікували у соцмережах 2 липня.

За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, через надзвичайну подію на 126 км траси М-06 Київ — Чоп біля села Березина рух в обох напрямках перекрито.

Деталі та причини вибуху встановлюють.

Відомо про двох загиблих та 15 постраждалих, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.