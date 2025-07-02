У Харкові перейменували вулицю й алею на честь загиблих пілотів F-16 Устименка та Меся

https://racurs.ua/ua/n207512-u-harkovi-pereymenuvaly-vulycu-y-aleu-na-chest-zagyblyh-pilotiv-f-16-ustymenka-ta-mesya.html

Ракурс

У Харкові перейменували вулицю й алею на честь загиблих пілотів F-16 Максима Устименка та Олексія Меся.

Вулицю, розташовану від площі Іподрому до будинку № 130-г на вулиці Сумській і далі до вулиці Григорія Сковороди, назвали іменем Максима Устименка.

Частину провулка, розташованого від вулиці Сумської до будинку № 7 у провулку Глісада Джуса, перейменували на алею Мунфіша, за позивним Олексія Меся.

Пілот F-16 Максим Устименко загинув під час атаки терористів з росії у ніч на 29 червня. Військовий навчався разом із Андрієм «Джусом» Пільщиковим. У нього лишився чотирирічний син. Під час нічної атаки росії він встиг збити сім цілей — потім його літак зазнав ушкоджень.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку.

Олексій Месь загинув 26 серпня минулого року під час відбиття російського масованого удару. Льотчик у повітряному бою знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України