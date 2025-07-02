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Ракурс
На околиці Житомира стався вибух на АЗС

На околиці Житомира стався вибух на АЗС (ВІДЕО)

2 лип 2025, 19:25
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На околиці Житомира 2 липня по обіді стався вибух на АЗС.

Як пише «Суспільне», це підтвердили в Національній поліції.

Інформацію про поранених уточнюють. На місці працюють слідчі та екстрені служби.

У соцмережах пишуть, що ідеться про східну околиц. міста, а рух по київській трасі ускладнено. Крім того, на одному з відео видно, що пожежа охопила автобус та будинки.

Джерело: Ракурс


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