В ОБСЄ провалилась поправка щодо заборони на працевлаштування росіян в секретаріат організації

https://racurs.ua/ua/n207510-v-obsie-provalylas-popravka-schodo-zaborony-na-pracevlashtuvannya-rosiyan-v-sekretariat-organizaciyi.html

Ракурс

У парламентській асамблеї ОБСЄ 2 липня провалилась поправка щодо заборони на працевлаштування росіян в секретаріат організації.

Про це написала нардепка Ірина Геращенко, член української делегації.

Вона зауважила, що росія порушила всі базові принципи ОБСЄ і вже три роки не сплачує членські внески, тим часом в секретаріаті у Відні і досі працює колишня перекладачка Лаврова та інші подібні їй персонажі.

Важко зрозуміти, чому європейці і досі відмовляються вірити, що всі ці staff, насправді, є російськими шпигунами під прикриттям, — пише Геращенко.

Лише 36 депутатів ПА ОБСЄ підтримали поправку. Геращенко пообіцяла працювати далі з національними делегаціями, аби позбутися росіян не лише на Асамблеї, але і в секретаріаті.