Глава УПЦ МП Онуфрій заявив, що немає жодних інших паспортів, крім українського

Митрополит Онуфрій заявив, що немає жодних інших паспортів, крім українського

https://racurs.ua/ua/n207509-glava-upc-mp-onufriy-zayavyv-scho-nemaie-jodnyh-inshyh-pasportiv-krim-ukrayinskogo.html

Ракурс

Митрополит Онуфрій заявив, що немає жодних інших паспортів, крім українського. Також він зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до рф із заявою про отримання іншого громадянства. Про це у коментарі Суспільному заявив речник УПЦ МП митрополит Климент.

Він додав, що митрополит Онуфрій буде захищати свої права як громадянин України та що має «всі права оскаржити цей указ». Також, за словами митрополита Климента, рішення про припинення громадянства «підлягають певному юридичному сумніву».

За даними СБУ, він отримав російський паспорт ще у 2002 році, але приховав це.

У повідомленні СБУ зазначено, що Орест Березовський більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ про припинення громадянства підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство рф у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.