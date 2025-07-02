На окраине Житомира произошел взрыв на АЗС

https://racurs.ua/n207511-na-okraine-jitomira-proizoshel-vzryv-na-azs-video.html

Ракурс

На околиці Житомира 2 липня по обіді стався вибух на АЗС.

Як пише «Суспільне», це підтвердили в Національній поліції.

Інформацію про поранених уточнюють. На місці працюють слідчі та екстрені служби.

У соцмережах пишуть, що ідеться про східну околиц. міста, а рух по київській трасі ускладнено. Крім того, на одному з відео видно, що пожежа охопила автобус та будинки.